Napoli-Verona, l'Analisi ignorante: Giulietta al fine è una donna caritatevole

Contro il Verona, che ha venduto pure i magazzinieri, WALTERONE CATENACCIONE, forse intimorito dalla conferenza stampa di Adl, torna al 4-3-3, anche se nell' applicazione i suoi paiono avere qualche difficoltà: Lobo fa il difensore centrale, Di Lorenzo la mezzala anni '70

Partiti.

Subito entrata a forbice su Kvara, in virtù del quale verrà assegnato un calcio di rigore all' Inter la settimana prossima

Ma volete andare al Vaaar? Nel nome di CHIFFIIIIIII

Il georgiano ci prova poi con due conclusioni, sulle quali MontiPORCO, visto che è Carnevale, si traveste da Jascin

Poi J-Di Lo, Capitano del mio cuore, si convince che, se tira in porta, ci arriva una penalizzazione e dunque nulla di fatto

Ma guardiamo il lato positivo: abbiamo tirato più volte in questi primi 15 minuti che nei precedenti 180

In realtà, l' effetto sprint dura venti minuti.

Poi, il Napoli s'assetta ed io, non sapendo di cosa parlare, dirò cose assolutamente casuali, tipo:

Anguissa pare ritrovato; a saperlo ti mandavamo prima in Africa.

Politano festeggia il rinnovo camminando, James Senese Cajuste pare 'a palla pazza, mentre Eminem Gollini ha la faccia di uno che non dorme da mesi

Io intanto vi segnalo che ogni volta che sento pronunciare TCHATCHOUA di riflesso esclamo "SALUTE"

Andiamo al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: CAJUSTE SOSTITUISCITI DA SOLO!!!

Ripresa: subito MR6 ammonito, diffidato salterà il Milan.

Grande Mario: la situazione era già bella semplice

Intanto, nel giro di tre minuti, i figli di Giulietta collezionano più palle gol che noi in tutti i primi 45'

Kvara invece è la peggio FEMMENA 'NZISTA che non la molla manco a pagarla

Ma il Verona merita il goal mentre il Napoli merita I PACCHERI

E così, assistiamo al primo gol DELLA SUA VITA di Diego Coppola. 0-1

MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

Il Napoli si getta in avanti con la forza della disperazione. Ci provano Mazzocchi e Mastro Lindstrom ma Montipo' è in modalità GESÙ

Ma, proprio ora che è stato tagliato in tutte le Leghe di Fantacalcio, MASTRO LINDSTROM fa la giocata ed assiste

NGONGEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. 1-1 AFAMMOOOK e ora sono

NGONGENTRATISSIMOOOOO 🤪

Il CHOLITO ha la palla del 2-1 ma la sciupa.

Non è finita però perché il Napoli ha un Fuoriclasse di nome Kvicha

Mazzocchi recupera palla serve il Georgiano che fa esplodere il destro

KVARAFAMMMMMOOOOOOOKKKKKK

È L' EUROGOL. 2-1

Finisce così. Prestazione complessivamente da maiali, ma Napoli che ritrova la vittoria grazie alle giocate dei singoli. Servivano però i tre punti e allora bene così. Giulietta, al fine, è una donna caritatevole

Vado a spiegare a Geolier che frate tu tia sta accort pekke e parol in napoletano so chilli cos c un penz che sap scrivr e però nun è accussì, ciao