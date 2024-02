Napoli femminile, il vivaio azzurro ricco di giovani talenti

Storico debutto. Il tecnico Biagio Seno non ha esitato a lanciare nella mischia la 16enne Morena Gianfico sul momentaneo 1-0 in favore del Sassuolo sul Napoli femminile. La numero 99 ha esordito in Serie A allo stadio Enzo Ricci, rilevando al 77’Alice Giai. Una notizia certamente positiva in casa azzurra, considerando il fatto che la calciatrice originaria di Pozzuoli è la più giovane professionista ad aver debuttato nel massimo scenario dopo il contratto di apprendistato firmato la scorsa settimana con il club partenopeo, presieduto da Alessandro Maiello.

Gianfico ha provato a dare il suo contributo in campo, cercando di sfruttare la chance per arpionare il pareggio dopo un'uscita non impeccabile della francese Solene Durand.

E buone nuove vengono dal settore giovanile, che sta mietendo grandi soddisfazioni con la Primavera di Peppe Abbondanza, figlio d’arte del compianto Sandro. Le azzurrine occupano la prima posizione in classifica con la Primavera 2: dieci vittorie ed un pareggio il ruolino di marcia. Da segnalare, inoltre, che tre giocatrici hanno esordito in Nazionale: Gabriella Langella nell’under 17, Marianna Arciprete e Vittoria De Gregorio nell’under 16.

Non è un caso isolato l’esordio in prima squadra della 16enne Gianfico, la più giovane professionista d’Italia, perché Langella ha esordito in Coppa Italia contro la Roma: gara d’andata terminata con il successo di capitan Paola Di Marino e compagne 2-0 sulle giallorosse allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.

Infine la convocazione di un’altra baby azzurra, Simona De Rosa, per lo stage della Nazionale under 15 a Tirrenia. Quello del Napoli femminile un vivaio ricco di giovani talenti.