Pomigliano-Sampdoria 0-5 con il poker dell'ex Tori Della Peruta

Manita pesante. Iniziano nel peggiore dei modi la poule salvezza capitan Gaia Apicella e compagne. In debito con la fortuna, le pantere di Roberto Carannante incassano l’autogol della francese Iris Rabot (24’) e poi nella ripresa subiscono la furia relizzativa dell’ex di turno, la scatenata italo-americana Tori Della Peruta (46’, 67’, 85’, 88’), che cala il poker a Torre del Greco. Pomigliano-Sampdoria finisce 0-5 allo stadio Amerigo Liguori.

Primo tempo. L’equilibrio viene spezzato dalla rovinosa deviazione di Rabot nel tentativo di anticipare Sara Baldi in area, con il portiere statunitense Anna Buhigas in uscita. Si presenta una chance per il club presieduto da Raffaele Pipola di pareggiare. Su calcio di punizione ad opera di Zhanna Ferrario, Nicole Arcangeli si ritrova davanti ad Amanda Tampieri, ma non riesce a concludere nel modo giusto (25’). Ci prova anche la funambolica Dalila Belen Ippolito (27’).

«Jesus is my Savior». Sul suo profilo Instagram l’attaccante blucerchiata numero 9 non nutre dubbi. Si affida alla forza della fede per giocare al meglio e dare il massimo in campo come nella vita. E così la stellina classe 2004 mette a segno una pregevole quaterna nel secondo tempo. Bastano 48” alla compagine di Salvatore Mango per raddoppiare: arriva dalla destra il cross di Rachel Cuschieri, concretizzato di testa da Tori Della Peruta (0-2). Servita da Rabot, Virginia Di Giammarino ha la grande occasione di riaprire il match, ma il numero 1 ravennate devia in angolo. E ancora la formazione campana tenta di sorprendere la retroguardia ligure con il tiro a giro dell’argentina Ippolito (63’). In ripartenza Michela Giordano scarica per Della Peruta, che sigla di potenza la sua seconda rete personale (67’). Ancora di testa Della Peruta fa valere le sue doti (0-3).

Continua lo show Della Peruta: insacca di testa nell’angolo più lontano (85’). E infine la marcatura che chiude definitivamente l’incontro, costruito in famiglia. L’assist della sorella maggiore Talia (numero 7) viene raccolto a dovere da Tori Della Peruta, che nel giro di tre minuti stende il Pomigliano, fanalino di coda della Serie A.