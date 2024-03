Como-Napoli femminile 1-1, un punto prezioso per le azzurre

Grinta e tenacia. In trasferta e in un campo ostico come il Ferruccio Trabattoni capitan Paola Di Marino e compagne hanno il merito di arpionare un punto prezioso, iniziare nel migliore dei modi la poule salvezza, abbandonare l’ultimo posto in classifica, lasciando sul fondo della Serie A il Pomigliano di Roberto Carannante, battuto pesantemente dalla Sampdoria (0-5) dell’ex Tori Della Peruta, artefice di un poker. Como-Napoli femminile termina 1-1 con l’autogol di Tecla Pettenuzzo (49’) e la zampata della spagnola Elisa del Estal (69’).

Strappano un risultato importante le ragazze di Biagio Seno. Primo tempo a reti inviolate con le lariane che hanno saputo rendersi pericolose più volte con la centrocampista lituana Liucija Vaitukaityte e con l’ungherese Zsanett Bernadett Kajan, che colpisce due volte la traversa.

Tutto nella ripresa. Sulla conclusione dell’inglese Danielle Cox il tacco di Pettenuzzo disorienta Beatrice Beretta. Non demordono le partenopee (in completo bianco) e lo spunto della svedese Maria Banusic si rivela efficace. Asse spagnolo per il pareggio con Paloma Lazaro che serve in area la connazionale Elisa del Estal, pronta a trafiggere Astrid Gilardi in scivolata.

Libera la sua felicità l'attaccante classe 1993, mostrando il pugno destro in segno di piena soddisfazione.

Le azzurre torneranno in campo Sabato Santo 30 marzo allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola contro la Sampdoria di Salvatore Mango.