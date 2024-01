Rubiales rinviato a giudizio: per il bacio a Hermoso dovrà rispondere di violenza sessuale

Luis Rubiales, ex presidente delle Federcalcio spagnola, è stato rinviato a giudizio dal giudice nazionale Francisco de Jorge. Dovrà rispondere di violenza sessuale l’uomo che ha baciato sulle labbra Jenni Hermoso, calciatrice della nazionale spagnola, pochi istanti prima che la stessa selezione alzasse la Coppa del Mondo femminile conquistata nell’edizione della scorsa estate in Australia e Nuova Zelanda. Insieme a lui andranno a processo anche il direttore sportivo della squadra maschile, Albert Luque, l’ex allenatore della squadra femminile, Jorge Vilda (adesso al Marocco) e l’ex responsabile marketing della Federazione, Rubén Rivera. Loro dovranno rispondere del reato di coercizione, perché secondo quanto ritenuto dal giudice avrebbero cercato di far dire alla Hermoso che il bacio fosse consensuale.

Scandalo mondiale

Uno scandalo Mondiale. Scoppiato sotto gli occhi di tutti dopo la vittoria della manifestazione iridata. Mai davvero goduta dalle ragazze spagnole che si sono ritrovate tra le pagine di cronaca e non in quelle sportive. Rubiales inizialmente ha cercato di respingere al mittente tutte le accuse, non dimettendosi e anzi contrattaccando. La tattica non ha funzionato. Poi, sempre più sotto pressione, ha fatto un passo indietro. Anche la Fifa lo ha squalificato per tre anni.

Ma gli strascichi adesso sono importanti, e vanno sul penale.

Hermoso

Ci ha messo un poco di tempo Hermoso a tornare in nazionale. Lo ha fatto per la prima volta contro l'Italia nella partita di Nations League giocata a Salerno. Una gara decisa proprio da una sua rete ad un minuto dal 90'.