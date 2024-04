Napoli femminile-Pomigliano 1-1: ad armi pari il derby delle retrovie

Nicole Arcangeli e Marija Banusic. Il derby campano finisce ad armi pari. Si segna nella ripresa. Passano in vantaggio le pantere al 53’, acciuffano il pareggio le partenopee al 62’. Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola Napoli femminile e Pomigliano non vanno oltre l’1-1. Resta invariato in classifica il distacco tra le ragazze di Biagio Seno e quelle di Roberto Carannante, con le prime che conservano un margine di +4 sul fanalino di coda della Serie A.

Gara equilibrata e reti inviolate nel primo tempo. Le granata hanno una doppia occasione. Su calcio di punizione l’argentina Marianela Szymanowski colpisce il palo interno e Sara Caiazzo non riesce a tramutare la respinta in gol.

Passano in vantaggio capitan Gaia Apicella e compagne. Arcangeli batte Doris Bacic, piazzando il pallone dove la croata non può arrivarci. Su punizione l’attaccante svedese ex di turno firma il pari, sfruttando l’indecisione della barriera e della svizzera Emilie Gavillet.

Le azzurre ci provano nuovamente con Banusic e con la tedesca Gina-Maria Chmielinski. Gavillet respinge un colpo di testa ravvicinato della spagnola Paloma Lazaro. Il finale è tutto di Arcangeli: Bacic smanaccia. Infine il palo nega la gioia del gol alla giocatrice ex Como.