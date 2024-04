Sampdoria-Pomigliano 2-2, un pari all'ultimo respiro

In piena corsa. A quattro giornate dal termine della poule salvezza, resta invariata la posizione di classifica di capitan Gaia Apicella e compagne, così come il distacco dalle partenopee, con le quali continua il duello a distanza. Dopo l’1-1 maturato nel derby delle retrovie con il Napoli femminile allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, segue un pareggio esterno al centro polisportivo La Sciorba di Genova. Con la Sampdoria, ormai certa di giocare anche il prossimo anno in Serie A, finisce 2-2. Due reti per tempo con le blucerchiate che aprono il match con Aurora De Rita (6’). Provvede al momentaneo pari l’argentina Marianela Szymanowski (40‎'). Nella ripresa accade tutto in pieno recupero con il sorpasso di Sara Baldi (91’) e l’aggancio definitivo dell’ex Debora Novellino (94’).

Resilienza. Non mollano mai le pantere di Roberto Carannante, che vedono premiati i loro sforzi in campo. Funziona il riconfermato 4-3-3, nonostante la pesante indisponibilità di Dalila Belen Ippolito.

Prima frazione. Le padrone di casa si portano in vantaggio. Il suggerimento di Rachel Cuschieri per Aurora De Rita va a buon fine. Palla alla destra della svizzera Emilie Gavillet. Dal limite si fa vedere la statunitense Aryana Harvey. Pomigliano attivo con Nicole Arcangeli, già protagonista domenica scorsa contro la compagine di Biagio Seno. Prova a mettersi in luce l’ex di turno, la brasiliana Taty, con un tiro velenoso che sorvola la traversa. Ed ecco la rete firmata da Szymanowski. Recupero a centrocampo e conclusione a scavalcare la finlandese Kerttu Karresmaa fuori dai pali.

Nel secondo tempo sono tre le occasioni per le campane con la francese Iris Rabot (80’), Zhanna Ferrario (81’) e Szymanowski (82’). All’incrocio Sara Baldi piazza di destro il 2-1 (91’). All’ultimo respiro ci pensa la figlia e nipote d’arte, nonché ex Samp, ad arpionare di sinistro il 2-2. Debora Novellino si prende la scena e gli applausi, corre ad abbracciare le sue compagne ed esplode la gioia della panchina campana.