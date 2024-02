Pomigliano Femminile-Inter 2-6, pesante ko per le pantere

Punteggio tennistico. E gara senza storia. Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco capitan Gaia Apicella e compagne incamerano una pesante sconfitta. Per le pantere di Alessandro Caruso il 16esimo turno è condizionato da non pochi errori che determinano il risultato finale. Le ragazze di Rita Guarino mettono a segno tre reti nel primo tempo e altrettante nella ripresa. Così tra Pomigliano e Inter finisce 2-6 con la marcatura di Annamaria Serturini (3‎'), il gol della maltese Haley Bugeja (11‎'), la doppietta della tedesca Lina Magull (38’ e 60’), i sigilli di ‎Chiara Robustellini (64’) e della bosniaca Maja Jelcic (76’). Polveri bagnate per le attaccanti granata. L’ex Sara Cetinja subisce gli autogol dell’ungherese Beatrix Fordos (57’) e di Robustellini (61’).

Divario ampio. In campo e in classifica le nerazzurre scavano un solco, concedendo davvero poco alle campane. Le lombarde si prendono la scena in diretta su Dazn e riscattano il ko rimediato nel derby con il Como (2-3). Per il club presieduto da Raffaele Pipola si tratta della seconda caduta consecutiva nel mese di febbraio.

L'Inter acciuffa il quarto posto solitario in griglia. Incontro subito in discesa per le nerazzurre, che partono forte. Il tiro dai venti metri di Serturini inaugura la sfida. Il destro di Bugeja si infila all’incrocio dei pali (0-2). Coglie un legno il Pomigliano con l’argentina Dalila Belen Ippolito (15’). La teutonica Magull si prepara a graffiare. La magiara Henrietta Csiszar chiama in causa la svizzera Emilie Gavillet, costretta a distendersi (25’). Si fanno vedere le padrone di casa in avanti con un’azione manovrata lungo l’asse Iris Rabot-Martina Fusini-Nicole Arcangeli: il pallone finisce sul fondo. Ci prova Aryana Harvey a svettare di testa in area su un traversone dalla sinistra di Zhanna Ferrario. Ancora sfera sul fondo. La prima frazione termina con il colpo di testa di Magull, servita a dovere da Elisa Polli (0-3).

In avvio di secondo tempo il tecnico Caruso inserisce Violah Nambi al posto di Debora Novellino. E per l’ugandese si presenta subito una doppia chance. Avanza la formazione campana, che vede premiati i suoi sforzi soltanto grazie ad un autogol (59’). L’Inter ristabilisce le distanze (+3) con Magull. Una autorete permette nuovamente al Pomigliano di accorciare con Robustellini. Tre minuti dopo la giocatrice classe 2003 si riscatta, depositando in rete il momentaneo 2-5. Infine arriva la firma di Jelcic.

Quaresima calcistica. Giovedì 15 febbraio (ore 20.30) si disputerà il derby delle retrovie allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola con il Napoli femminile, penultima giornata della regular season.