Sampdoria-Pomigliano 1-0, decide l'ex Taty

La zampata dell’ex. Allo stadio La Sciorba di Genova prevalgono di misura le ragazze di Salvatore Mango, che si aggiudicano il settimo confronto con le granata. Prevale la Sampdoria nella 15esima giornata, battendo 1-0 il Pomigliano di Alessandro Caruso. Decide l’incontro la brasiliana Taty (30’).

Per capitan Gaia Apicella e compagne è l’11esima sconfitta nella regular season. Il club presieduto da Raffaele Pipola paga un errore della svizzera Emilie Gavillet, che nella ripresa prova a riscattarsi più volte. Le pantere puntano ad ottenere la terza salvezza consecutiva in Serie A, ma al momento hanno raccolto meno di quanto meritato. Maglia e calzettoni rosa per le campane, che annoverano in organico le ex Debora Novellino ed Elena Battistini. Per le liguri Veronica Battelani.

Il Pomigliano prova a rompere l’equilibrio con un lancio in profondità di Zhanna Ferrario per Violah Nambi: il tiro dell’ugandese viene parato da Amanda Tampieri (7’). Contatto in area tra Apicella e Sara Baldi: l’arbitro Enrico Gigliotti di Cosenza lascia proseguire (19’). Un minuto dopo da fuori area Baldi chiama in causa Gavillet: l’estremo difensore elvetico si rifugia in angolo. Rimedia un cartellino giallo Apicella, per aver toccato con le mani il pallone a centrocampo (26’). La conclusione di Baldi non trattenuta da Gavillet consente a Taty di sbloccare l’incontro (30’).

Episodio chiave del match, che attribuirà tre punti alla formazione di casa.

Non si lascia sorprendere Tampieri dai tentativi di Ferrario e Virginia Di Giammarino. Una doppia parata della classe 1997 sventa il pericolo. Soffre la Samp. Viene atterrata Nicole Arcangeli e le pantere, come nella sfida contro il Milan, reclamano un calcio di rigore. Taty ci prova nuovamente (41’), si prende una ammonizione Aryana Harvey per un fallo tattico su Battelani (43’).

Nella ripresa Michela Giordano colpisce la traversa (47’). Il destro di Baldi finisce di poco fuori (48’). Le doriane non sfruttano una doppia chance con Aurora De Rita (palo) e con Elena Pisani. Gavillet si fa trovare pronta. Esultano le blucerchiate.