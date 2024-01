Tesoro romano di mille monete d'oro a Como, maxi premio per gli scopritori (dopo il ricorso). «A loro un milione di euro»

Un milione di euro. È questa la maxi ricompensa per gli scopritori del cosiddetto tesoro di Como, costituito da mille monete d'oro d'epoca romana in un'anfora, perfettamente conservate, probabilmente del IV secolo d.C. o di prima epoca bizantina, rinvenute state nel 2018 in pieno centro storico. La scoperta a circa un metro di profondità, durante lo scavo sull'area di un ex cinema e, prima, ex convento, per la realizzazione di una palazzina in via Diaz da parte di Officine Immobiliari.

Il premio

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tribunale amministrativo riguardo al premio da corrispondere all'azienda. inizialmente, il Ministero aveva stabilito che la somma da accreditare all'azienda fosse di 369.041,36 euro, ovvero il 9,25% del valore stimato del tesoro che ammontava a circa 4 milioni di euro.Officine Immobiliari aveva fatto ricorso, chiedendo il 25% del valore - come previsto dal Codice dei Beni culturali.

La decisione

Il Tribunale amministrativo aveva respinto la richiesta della società, sostenendo che la paternità del ritrovamento non fosse chiara. Il Consiglio di Stato ha però ribaltato il provvedimento stabilendo che le attività di scavo erano state svolte direttamente dalla proprietaria, anche se attraverso la collaborazione con soggetti e macchinari incaricati. A riportare la notizie è il Giorno.

La scoperta

Della scoperta si era occupando la Sopraintendenza ai Beni archeologici di Milano, che aveva fermato i lavori nel cantiere nel punto del ritrovamento. «Como è stata fondata dai romani ed è naturale trovare reperti, ma questo potrebbe essere uno dei tesoretti romani più importanti mai ritrovati», aveva spiegato ha spiegatoil presidente della società Archeologica di Como Giancarlo Frigerio. «La zona del ritrovamento ospitava le abitazioni private dei nobili romani, l'anfora potrebbe essere stata nascosta nei muri della casa per evitare furti, probabilmente all'epoca delle invasioni».