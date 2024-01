Passione pizza, al Vomero nuovo concept con «rutiello», in teglia e in pala

Non solo pizza classica o contemporanea: al Vomero c'è un nuovo format per chi ama la pizza in pala, quella in teglia o "a rutiello". Nuova apertura per il pizzaiolo Federico Guardascione che raddoppia a Napoli con un “cafè, bistrot e take away” in via Cilea che dalle 6 del mattino accoglie i clienti per la colazione con i dolci di Margò (Margherita, la moglie di Federico a cui era dedicata la storica pizzeria nell'area flegrea Il Colmo del pizzaiolo), per poi offrire vasta scelta di pizze per tutto il giorno. Una lunga storia quella di Guardascione, odontotecnico che però non ha mai esercitato, catturato poi dalla passione per gli impasti: in pandemia ha deciso di investire su Napoli con il locale di 130 posti al Vomero (ingresso da via Santa Maria della Libera), al di sopra di questo che ospita il nuovo concept (32 posti). E annuncia un'altra apertura: sempre a napoli ma a Santa Lucia.

Conosciuto per il senza glutine, utilizza un blend di farine poco raffinate. E in menu per la nuova apertura ci sono pizze ideate con lo chef Angelo Carannante, una stella Michelin del Caracol (come la Broccollina o la Scapricciatella), suggeriti abbinamenti con i vini di Salvatore Martusciello (l’Asprinio d’Aversa doc Brut dai vigneti di Alberata Trentapioli, il Piedirosso dei Campi flegrei doc 2022 Settevulcani, il Gragnano della Penisola sorrentina doc 2022 Ottouve).