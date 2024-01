Flavio Briatore, il messaggio speciale dal dipendente: «Sono vent'anni che lavoro per lei e ne sono onorato e orgoglioso»

Flavio Briatore non è il tipo di persona da amare le perdite di tempo. Per un uomo il cui motto è, sin da inizio carriera «Business is business», anche il suo lavoro e il rapporto con i suoi dipendenti dev'essere rigorosamente mirato all'obiettivo. L'imprenditore è proprietario di venti locali tra Italia ed estero con circa 1.500 dipendenti. E proprio nelle ultime ore, Briatore ha condiviso con i suoi follower su Instagram un messaggio speciale.

«Sono venti anni che lavoro per lei e ne sono onorato ed orgoglioso. Grazie da parte mia e della mia famiglia». Sono state queste le parole che Flavio Briatore ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Uno screen WhatsApp che mostra il messaggio che l'imprenditore ha ricevuto da un suo dipendente. «Grazie», ha scritto Briatore a corredo della foto.

Il talento imprenditoriale di Flavio Briatore è iniziato grazie ad Achille Caproni nella sua azienda e, successivamente, Luciano Bebetton che gli ha affidato un compito per cui l'imprenditore ha portato un risultato straordinario.

Nonostante il suo forte senso imprenditoriale, Flavio Briatore è riuscito ad aprire alcuni locali che in poco tempo sono diventati un vero business.

Tra questi rientra il Billionaire Life e Crazy Pizza che, nonostante polemiche e critiche varie, sono riusciti a raggiungere una percentuale ottima in termini di fatturato.