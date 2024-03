Torna a Benevento l'International Street Food

Approda a Benevento l'ottava edizione dell'International Street Food, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Un’ondata di sapori e profumi, che hanno già conquistato oltre dodici milioni di visitatori nel 2023, attraverseranno piazza Risorgimento da venerdì 22 marzo a domenica 24 marzo.

Visitatori di ogni età potranno esplorare una vasta gamma di cucine internazionali e regionali italiane, presentate con orgoglio dagli chef itineranti. Tra le prelibatezze troviamo la porchetta di Ariccia, gli arrosticini, il kurtos ungherese, gli hamburger di Angus, gli hamburger di di Scottona, Fassona, o Chianina, le bombette, la pasta mantecata, la cinta senese, la cucina messicana, le fritture, il caciocavallo impiccato, le ciambelle e la cucina argentina. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei oltre a quelli internazionali.

L’obiettivo è valorizzare le tradizioni locali e offrire un’esperienza culinaria di alta qualità.

«Siamo giunti all’8° anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’International Street Food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L’entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo per questo sicuri che la nuova edizione 2024 sarà un nuovo successo», afferma Alfredo Orofino, organizzatore della manifestazione.