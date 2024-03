Napoli-Juventus, De Laurentiis litiga con Dazn: poi il “silenzio stampa”

L'Aurelio Furioso. Hanno fatto il giro del web le immagini di Aurelio De Laurentiis un attimo prima di Napoli-Juventus, con il patron azzurro che si lascia andare alla stizza per le telecamere che entrano nel tunnel degli spogliatoi del Maradona.

Una situazione che De Laurentiis ha più volte denunciato: «Perché le telecamere devono disturbare i calciatori? Che senso ha? Cosa portano in più?» le parole del patron già ascoltate in diverse conferenze stampa prima del match di ieri sera.

E ieri lo ha ripetuto: «Via, andate via. Non lo devono fare, ca**o» ripete De Laurentiis inquadrato dalle telecamere.

Una scena andata in onda però solo sull'emittente americana Cbs che conserva i diritti del campionato italiano.

La protesta di Adl si è allargata tanto da arrivare fino al post gara: «I tesserati del Napoli non verranno a parlare con noi» fanno sapere dallo studio di Dazn dopo la vittoria sulla Juventus degli azzurri. Una eccezione, visto che non c'è alcun silenzio stampa: i calciatori azzurri e Calzona, infatti, saranno in diretta con Sky Sport e anche in conferenza stampa seguendo l'iter classico del dopo partita.