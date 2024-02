Napoli-Verona 2-1, Baroni che peccato: «Rigore? Ho parlato con l'arbitro»

«Il Verona ci sarà fino alla fine», ne è convinto Marco Baroni, allenatore di un Verona che ha sperato oggi di strappare un punto importante al Napoli.

«Nel primo tempo siamo stati bene in campo, ho chiesto alla squadra di restare alta e il Napoli è andato in difficoltà. Ci dispiace per il risultato ma ci servono queste prestazioni. Alla fine le vittorie arriveranno, ne sono convinto» ha spiegato Baroni a Dazn a fine gara.

«Sto cercando di velocizzare l'inserimento dei nuovi, faccio i complimenti alla squadra ma che peccato questo risultato. Sappiamo che il campionato è duro, ma noi ci siamo» ha continuato l'allenatore «Rigore? Ho parlato con l'arbitro, resta tra noi e non voglio commentare. Mi interessa la prestazione della squadra. Potevamo fare anche meglio ma il Napoli ha dei campioni che avremmo dovuto arginare di più. Sappiamo che la salvezza è difficile ma non ci interessa: è la nostra sfida».