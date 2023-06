Calciomercato, da Lukaku e Vlahovic passando per Smamacca: è partito il valzer delle punte

Il valzer delle punte. Perché poi sono gli attaccanti quelli che fanno sognare, quelli che segnano - o almeno dovrebbero farlo - e che regalano le vittorie. E i trofei. E attorno agli uomini che hanno come obiettivo lavorativo quello di fare gol la domenica, ci sono vari intrecci di mercato, che coinvolgono tutte le big italiane e non solo. Sono loro, in poche parole, che muovono il mercato.

E partiamo da uno che vorrebbe tornare in Italia, con una destinazione ben precisa: Milano, sponda nerazzurra, anche se nelle ultime ore ci sarebbe stato - o ci potrebbe essere - l'interesse del Milan. Parliamo di Lukaku che in Inghilterra, al Chelsea, non ci vuole proprio stare ed è uno dei pochi fino al momento a non aver accettato l'offerta araba, quella che cambia la vita visto che dà una montagna di soldi in cambio.

Per lui non ci sono altre destinazioni oltre l'Inter, ma sarà difficile, soprattutto se il Chelsea decidesse di non cederlo in prestito. E in questo caso anche il Milan può essere tagliato fuori.

In casa Juventus invece c'è la doppia questione che riguarda Vlahovic e Chiesa. Sul serbo c'è l'interesse concreto del Bayern Monaco, che però ancora non si è spinto fino agli 80 milioni che dalle parti della Continassa chiedono. Siamo solo all'inizio delle operazioni e tutto può succedere, così come potrebbe succedere tutto con Chiesa, un altro che potrebbe lasciare il bianconero. In questo caso (forse) a 40 si potrebbe chiudere.

Appurato che Dzeko è andato in Turchia al Fenerbahce, l'Inter qualcuno - anche in vista di un possibile addio di Correa - lo deve prendere oltre Lukaku pure. Il nome che circola è quello di Thuram, nato in Italia con un cognome pesante. Pure al Milan stuzzica l'idea e con i soldi incassati da Tonali i rossoneri potrebbero avere la meglio.

In questo vortice di nomi che accendono i sogni, c'è pure quello di Morata, nel mirino della Roma, perché per Scamacca al momento la situazione è bloccata dalla richiesta del West Ham che dopo aver speso 36 milioni di euro (più bonus) la scorsa estate, non sembra così contento di cederlo in prestito. Un prestito che invece potrebbe essere quello che potrebbe portare lo spagnolo ex Juve a Trigoria. Con la benedizione di Dybala, amico intimo, che potrebbe fare la differenza in questa operazione.

Si cambia anche in casa Fiorentina: Jovic e Cabral non hanno reso secondo quelle che sono le aspettative e allora entrambi potrebbero salutare. Si è parlato anche in questo caso di Scamacca, ma Italiano potrebbe anche cercare altrove.

In casa Lazio invece il nome caldo è quello di Berardi che ogni anno deve lasciare il Sassuolo ma che ogni anno rimane in Emilia. Forse stavolta è l'anno buono.