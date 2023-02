Salernitana, Maggiore scalda i motori: vicino il rientro in campionato

Ci siamo, quasi. Dopo essere ritornato in pianta stabile in gruppo dimenticando così fisioterapia e allenamenti individuali, ora Giulio Maggiore si sta avvicinando giorno dopo giorno anche alla convocazione per il campionato.

Seppur con la consapevolezza che non potrà essere concretamente utile, il centrocampista spera comunque di essere presente domenica allo stadio Arechi per la delicata sfida contro il Monza.

L'ex capitano dello Spezia è fuori dallo scorso 10 dicembre quando nel corso dell'amichevole contro il Fenerbahce riportò la lesione al quadricipite, un infortunio che l'ha costretto a saltare ben otto partite.