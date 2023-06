Victor Osimhen, sogno di mercato dei top club europei. Piace al Psg che ha bisogno di un rinforzo in attacco dopo la partenza di Messi. Secondo Le Parisien, il club azzurro avrebbe chiesto 180 milioni di euro per la cessione e sempre secondo il quotidiano francese è difficile immaginare che il Psg a queste condizioni aderisca a questa richiesta e che quindi i vertici parigini non si muoveranno su questa cifra. Il centravanti nigeriano, capocannoniere dell'ultimo campionato di serie A, è seguito anche dal Bayern Monaco e dai club inglesi, Manchester United e Chelsea ma bisognerà vedere chi deciderà poi materialmente di scendere in campo. («Ho detto da tempo che Osimhen deve rimanere: se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per la salute del Napoli, che è cara a tutti quanti, vedremo e valuteremo», disse De Laurentiis il giorno della presentazione di Garcia).

Victor, intanto, è in vacanza in attesa della prossima stagione. E questi saranno giorni caldi in attesa dell'incontro tra De Laurentiis e il suo manager Calenda nel quale si parlerà dell'argomento rinnovo e dell'ipotesi di un prolungamento del centravanti nigeriano di due anni fino al 2027: un summit nel quale le parti entreranno nel merito delle cifre con l'offerta che verrà formulata dal presidente azzurro (Osimhen è legato da un contratto fino al 2025 da 4.5 milioni a stagione).

Samardzic, Koopmeiners e Veiga, sono i tre centrocampisti nel mirino del Napoli, quelli sui quali è concentrata l'attenzione per i movimenti in entrata ed il lavoro è già cominciato da parte del club azzurro. Nel reparto centrale ci saranno due uscite certe, quelle di Ndombele e Demme, e c'è la situazione del rinnovo di Zielinski che dovrà essere risolta, in un senso o nell'altro, quest'estate perchè il centrocampista polacco è in scadenza tra un anno, nel 2024. Piotr ha dichiarato la sua volontà di proseguire in maglia azzurra ma ci sarà da trovare l'intesa sull'offerta secondo i parametri del Napoli. Samardzic, 21 anni, centrocampista tedesco naturalizzato serbo, dell'Udinese sarebbe perfetto come caratteristiche per il Napoli. Un altro talento nel mirino è lo spagnolo Gabri Veiga, 21 anni, del Celta Vigo: un'operazione da 40 milioni, la clausola rescissoria da versare al club spagnolo. Ma su di lui ci sono anche i club di Premier League, Liverpool e Chelsea in testa. L'altro centrocampista di qualità che interessa al Napoli è l'olandese Koopmeiners dell'Atalanta, 25 anni, elemento duttile capace di ricoprire più ruoli e con un buon feeling con il gol.

Club inglesi che sono sempre vigili su Kim ma per il difensore sud coreano in prima linea c'è sempre il Bayern Monaco pronto a versare tra il primo e il quindici luglio la clausola rescissoria da 60 milioni. Diversi i difensori centrali seguiti dal Napoli: l'austriaco Danso del Lens, il giapponese Itakura del Borussia Mönchengladbach, l'olandese Schuurs del Torino e Scalvini dell'Atalanta. Il Napoli vuole tenere Gollini, parlerà del riscatto con l'Atalanta.

Il Newcastle vuole Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ed è pronto a spendere 50-60 milioni, cifra che può aumentare a 70: la richiesta del club rossonero è di 80 milioni. Un altro club inglese, il Tottenham, è piombato su Vicario, il portiere dell'Empoli. E tutti vogliono Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo, grande protagonista con la nazionale di Mancini: non solo Inter e Roma, ma anche il Milan. E si è mossa anche la Juve, il ds dei bianconeri Manna ha incontrato quello neroverde Carnevali.