Anguissa torna in Camerun: partitella nel fango per i meno fortunati di Yaoundé

Uno scudetto vinto e un grande cuore per Frank Zambo Anguissa, il centrocampista del Napoli che ieri pomeriggio ha vissuto da protagonista a Yaoundé, la città dove è nato e cresciuto prima di trasferirsi in Europa.

Insieme con l'altro connazionale Onana - portiere dell'Inter - Anguissa ha preso parte a una partitella in un campo di fango per i connazionali meno fortunati del quartiere di Biyem-Assi. Anguissa ha prima indossato la divisa bianca del Napoli, per poi sostituire la maglia del club con una jersey dei Los Angeles Lakers del campione NBA LeBron James, di cui è appassionato tifoso.