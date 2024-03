È rimasto a sudare e sgobbare per tutta la settimana con un obiettivo nel mirino. Probabilmente l'ultimo, visto che a giugno è destinato a fare le valigie. Victor Osimhen suona la carica per il Napoli con il traguardo della zona Champions che ancora può essere raggiunto dai campioni d'Italia.

Mancano nove giornate al termine del campionato: ci sono 27 punti a disposizione ed una serie di scontri diretti di qui alla fine della stagione da giocare tra l'altro con il vantaggio del fattore campo. Si comincia sabato prossimo contro l'Atalanta al Maradona. Osimhen sarà regolarmente in campo al centro del tridente per provare a scardinare la retroguardia nerazzurra dopo essere stato costretto a mordere il freno prima della sosta al Meazza contro l'Inter. Victor si è gettato alle spalle il problema muscolare accusato subito dopo la sfida di ritorno con il Barça costata l'eliminazione agli ottavi di Champions ed ora ha voglia di trascinare i compagni per una missione che è difficile, ma non impossibile.

Osi finora ha segnato 11 reti in 17 presenze in campionato con il Napoli. Tra i motivi della stagione altalenante dei campioni d'Italia c'è anche il suo rendimento - altrettanto a singhiozzo - condizionato da assenze, squalifiche e defezioni di vario genere (tra cui la coppa d'Africa durata un mese) che hanno impedito al Napoli di avere sempre a disposizione il suo migliore riferimento offensivo.

Quando in campo, però, Osimhen si è sempre confermato una sentenza. Nella gara d'andata un suo assist (figlio di un intervento generoso) permise ad Elmas di battere cassa e sbancare Bergamo. Un buon auspicio per sabato prossimo.