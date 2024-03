La Premier League su Sky per altre 3 stagioni: il campionato inglese in esclusiva fino al 2028

Sky sarà ancora la “Casa della Premier League”. Il campionato inglese sarà trasmesso in eslcusiva su Sky anche per le prossime 3 stagioni. Il campionato più spettacolare del mondo sarà visibile naturalmente anche in streaming su Sky Go e NOW fino alla stagione 2027/2028.

Saranno disponibili fino a 10 partite live per ogni turno di campionato: dalle gare del Friday Night a quelle del Monday Night, in mezzo i ricchi weekend di sfide che verranno raccontate anche on gli studi pre e post partita. Ci sarà anche spazio per le rubriche dedicate come Premier League Remix che riassumerà tutti i momenti salienti di ogni turno, e Premier League Stories che racconterà i personaggi che hanno contribuito a rendere leggendario il calcio inglese.

L'annuncio

«Siamo felici di annunciare questo accordo con Premier League, che resterà anche nelle prossime stagioni un pilastro fondamentale dell’offerta di Sky Sport», ha commentato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky. «Negli ultimi anni la Premier League ha raggiunto standard senza eguali: la qualità dei calciatori e degli allenatori, la bellezza e l’atmosfera degli stadi rendono questo torneo tra i più amati dai tifosi e dagli appassionati di calcio.

E Sky Italia ha accompagnato questo percorso di crescita, stagione dopo stagione. Si tratta di un’altra importante acquisizione per Sky, dopo un 2023 di straordinaria importanza, con tanti annunci che hanno rafforzato ancora di più la nostra Casa dello Sport: dalle coppe europee con la nuova UEFA Champions League, alla Serie A, senza dimenticare il basket NBA e l’accordo con ATP e WTA per la trasmissione di oltre 80 tornei di tennis all’anno fino al 2028.