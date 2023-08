Salernitana, in attesa del bomber Sousa si aggrappa ai gol di Candreva

In attesa di ricevere almeno due attaccanti dal calciomercato e di rivedere in campo il vero Dia (per lui venti minuti domenica in Coppa Italia), Paulo Sousa e la Salernitana si aggrappano al bomber di scorta Antonio Candreva. Con la rete segnata nel weekend scorso contro la Ternana l'ex esterno di Inter e Samp ha comunque toccato quota 8 gol in maglia granata.

Un bottino non di poco conto che, tra l'altro, lo porta sul podio dei giocatori con il maggior numero di reti segnate nelle ultime tre stagioni vissute in Serie A dal club caro al presidente Iervolino. Meglio di Candreva solo Dia con 16 centri e Bonazzoli con 14 (dietro Verdi e Djuric a quota 5). Ma il capitano granata è anche sul podio degli assistman, con 5 passaggi decisivi è dietro soltanto a Mazzocchi e Dia (6 per entrambi).