Salernitana-Ternana 1-0, gol di Candreva: avanti in Coppa Italia

In attesa dei sette acquisti invocati nell’ultima conferenza stampa (nelle prossime ore Martegani diventerà ufficiale, mentre Lovato si è fermato causa problema al ginocchio sinistro), Paulo Sousa si gode la prima vittoria ufficiale della stagione. Con un gol di Candreva (1-0) la Salernitana si sbarazza della Ternana allo stadio Arechi e conquista l'accesso ai sedicesimi di Coppa Italia (Sampdoria o Sudtirol il prossimo avversario). Una vittoria che certamente fa morale per una squadra che da metà luglio scorso è costretta di fatto ai lavori straordinari. Ma rispetto al precampionato il tecnico portoghese si ritrova almeno un Dia in più, per l’attaccante senegalese quasi venti minuti e un tunnel messo, forse, finalmente alle spalle. Aspettando, però, che il numero dieci granata torni quello ammirato nello scorso campionato e che dal mercato arrivino i sostituti di Piatek e Bonazzoli, Sousa è costretto ad affidarsi all’improvvisato bomber Candreva complice anche le solite difficoltà in fase realizzative di Botheim.

Debutto positivo per il 2004 Sfait: dopo il sospiro di sollievo del minuto numero due quando Ferrante con un bel diagonale sfiora il palo, ecco che al 7’ ci pensa proprio il capitano della Salernitana a regalare la prima gioia della stagione ai propri tifosi (9248 gli spettatori) direttamente da calcio piazzato con un tiro di potenza che batte l’ex Iannarilli.

Una gioia che basta e avanza per ipotecare il successo. Fatta eccezione per il palo di Falletti al 55’ e il tiro al volo uscito di poco di Diakite al 76’, la Salernitana non ha in pratica problemi a gestire il vantaggio. Problemi che, invece, persistono in attacco, lì dove non solo le vere occasioni scarseggiano ma quelle poco create non vengono sfruttate: da un Kastanos decisamente più positivo nella ripresa (tiri dalla distanza al 58’ e 69’ e un rigore invocato inutilmente 70’), dal propositivo debuttante Sfait (dentro al posto dell’infortunato Lovato) e da Gyomber (conclusione al volo in area all’83’). Ma per questa volta, per fortuna, la Salernitana non è costretta a dover fare i conti con nessuno strascico condizionato dalle difficoltà offensiva, a una settimana però dall’inizio del campionato è il momento per il diesse De Sanctis di sbloccare il mercato.