Salernitana, Bohinen non è grave: sospiro di sollievo per Sousa

La paura è stata tanta non appena Emil Bohinen ha chiesto, ancora una volta, il cambio al minuto 30 dell'amichevole disputata sabato sera allo stadio Arechi contro l'Augsburg, ma per fortuna quella stessa paura sembra stia svanendo ora dopo ora.

Il centrocampista della Salernitana, infatti, non dovrebbe restare per molto tempo in infermeria a causa del trauma rimediato alla coscia sinistra nel corso del Trofeo Iervolino.

Nelle prossime ore lo staff medico capirà i reali tempi di recupero, in dubbio al momento la presenza nel prossimo weekend in Coppa Italia ma non quella in campionato.

Insieme alle condizioni di Bohinen andranno valutate anche quelle di Fiorillo e Mazzocchi.