C'è anche la Salernitana nella corsa per Bruno Petkovic, centravanti classe '94, croato sotto contratto con la Dinamo Zagabria. La corsa in realtà è testa a testa di mercato: il ds granata De Sanctis, che accelera, lavora ai fianchi dell'entourage del giocatore e vuole strapparlo alla concorrenza del Cagliari, in agguato. Quali sono le garanzie che offre Petkovic? Molteplici: ha caratura internazionale, è in piena attività agonistica qualificazione Champions contro l'Astana - nel 2022 si è guadagnato la ribalta Mondiale facendo gol al Brasile ma ha fatto piangere anche l'Olanda in Nations League. Se pensa all'Italia, ha rabbia in corpo, quella positiva che dà carica e motivazioni: ha giocato con Catania, Varese, Reggiana, Trapani, Entella, Bologna e Verona, in A è stato un comprimario ma vuole riprovarci e la Salernitana cerca prestanza fisica, centimetri, esperienza. Serse Cosmi alla Ternana stravedeva per lui. L'uomo del fiume diceva: «È come Ibra, va solo coccolato». Il paragone ovviamente non regge: lui è solo Petkovic e vuole riprovarci.

Ci prova pure la Salernitana, sa che il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e la valutazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Ce ne vorranno 4 anche per esercitare il riscatto di Agustin Martegani, il duttile centrocampista classe 2000 che De Sanctis è riuscito a strappare alla concorrenza. Sarà oggi in Italia ed il club granata confida di presentarlo ai propri tifosi già domani, in occasione della seconda edizione del memorial Angelo Iervolino. Può giocare da interno, ma anche avanzare il proprio raggio d'azione, utilizzabile da trequartista o da esterno. La Salernitana attenderà ancora alcuni giorni per tesserarlo: aspetta il passaporto italiano ma il club granata ritiene la pratica burocratica una formalità. Qualità, piede educato e pensiero svelto: sono gli ingredienti che Sousa cerca per far girare a dovere la squadra dalla metà campo in su. Per questo motivo aspetta anche risposte su Fabio Miretti: oggi la Juve, ritornata dalla tourneé americana, scioglierà le riserve e darà una risposta. Il club bianconero propenderebbe per un prestito secco o in alternativa per una valutazione molto alta del diritto di riscatto che poi la Salernitana dovrà esercitare. Riscatto e contro riscatto per il gioiellino, il predestinato. C'è stato un paziente lavoro ai fianchi, l'asse è caldissimo e il discorso è stato allargato anche ad altri elementi: in prestito per Sousa c'è pure il difensore Facundo Gonzalez e non è escluso che possa essere girato uno dei bravi giovani che la Juve tiene d'occhio alla Continassa, uno tra Hasa e Yildiz.

C'è stata una frenata per Simy, che doveva passare all'Adana Demirspor con contratto biennale da un milione di euro ma poi sul più bello ha alzato il muro. Proprio dalla Turchia, però, insistenti rumor di mercato segnalano la Salernitana sulle tracce di Yunus Akgun, seconda punta-attaccante esterno. La partenza di Valencia, che ha anche la stessa età del giocatore del Galatasaray, classe 2000 utilizzato nelle due partite di qualificazione Champions contro Zalgiris, consente al club granata di cercare anche nuove soluzioni in zona offensiva, provando ad allargare il gioco come chiede il proprio allenatore. È evidente che la partenza di Simy e soprattutto quella di Bonazzoli, quest'ultimo proposto a più riprese a numerosi acquirenti tra i quali la Cremonese che è la corteggiatrice della prima ora, consentirebbero a De Sanctis di ripresentarsi a propria volta da acquirente con un gruzzolo in più da investire. Per la fascia sinistra, invece, resta sempre opzionato il norvegese Leo Hjelde, che può essere l'alternativa a Bradaric ma anche agire all'occorrenza da difensore centrale. La schiera degli esuberi comprende ancora Mantovani, che aspetta la Ternana, Kristoffersen che valuta un biennale dal Catania, e Orlando che piace al Monterosi. Per Motoc si cerca una sistemazione in Serie C.

Nel frattempo il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2 del Regolamento Agenti Sportivi del Coni presentata dalla Marat S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico ed Agente Sportivo Mario Giuffredi. Il procuratore agisce contro la U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 31 luglio 2022, durata fino al 31 agosto 2022, prestando opera per il tesseramento a titolo definitivo e la stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Kastanos. Chiede il pagamento di una rata. La Salernitana sta lavorando alla strategia difensiva e dovrà costituirsi entro 10 giorni.