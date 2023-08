Due centrocampisti ed un attaccante con l'incognita Dia. Il mercato della Salernitana dipende molto dal suo bomber principe (16 gol e 6 assist nella passata stagione). Il club granata chiede 35 milioni di euro per Boulaye Dia. In caso contrario ripartirà dall'attaccante rivelazione del campionato sui cui avevano messo gli occhi la Fiorentina ed il Milan. Intanto è arrivato alla corte del tecnico Paulo Sousa, Benoit Costil: l'esperto portiere francese sarà il vice di Ochoa e guadagnerà seicento(mila) euro a stagione. Inevitabile che la posizione del portiere Sepe sia sempre più in bilico. L'estremo difensore si allena da tempo da separato in casa e con il club è in atto un vero e proprio braccio di ferro. Rumor di mercato raccontavano di un interesse dello Spezia per il portiere napoletano ma Salernitana ed entourage del giocatore non confermano. Potrebbero essere interessate Inter e Sampdoria ma la situazione è molto delicata, l'agente del calciatore ha presentato istanza di reintegro, non è escluso il ricorso al Collegio Arbitrale se il mercato non interverrà in soccorso. Dopo il primo ingaggio è arrivata anche la prima cessione: Diego Valencia si è accasato al Palermo in serie B. Simy invece è sempre più vicino ad accettare l'offerta dell'Adana Demispor, pronta a riconoscergli un milione di euro a stagione per due anni. Appena l'operazione sarà definitivamente incanalata, si potrà lavorare con maggiori risorse per arrivare all'attaccante che dovrà sostituire Piatek.

Anche Bonazzoli è in uscita. De Sanctis cerca per lui una soluzione che possa coinvolgere direttamente il Verona, pure senza Hongla ormai saltato come scambio, o plausibilmente una munifica squadra di B che si era già fatta viva tempo fa, la Cremonese. Capitolo centrocampisti. Conto alla rovescia per Miretti della Juve: dopo la tournée americana, Giuntoli farà il punto con l'allenatore Allegri ed i bianconeri potrebbero liberare Miretti con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Asse con la vecchia signora: la Salernitana sta per ricevere in prestito anche il mancino Facundo Gonzalez, classe 2003, appena acquistato dal Valencia. Il giocatore uruguiano può essere l'alternativa a Bradaric. Un supplemento d'attesa, infine, per il passaporto italiano di Martegani. Il centrocampista 23enne, proveniente dal San Lorenzo, può arrivare in granata in prestito oneroso più diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro e percentuale da accordare agli argentini sulla eventuale rivendita.

L'amichevole tra Salernitana-Hatayspor a Latina è stata prima annullata e poi si è giocata comunque, ma in campo è andata la primavera granata. La società aveva comunicato l’annullamento della partita e il rimborso dei biglietti venduti (complici le tante defezioni in organico). Tuttavia, per non venir meno ad accordi già presi e all’ospitalità, il club ha deciso di spedire i granatini. Ko 6-1 per la squadra del neo tecnico Scarlato sotto gli occhi del ds De Sanctis che ha donato al club turco una maglia in ricordo del suo ds Taner Savut, scomparso nel terremoto di febbraio in Turchia.