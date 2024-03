L'estate scorsa era uno dei nomi più gettonati per rimpiazzare Kim al centro della difesa del Napoli. Il club azzurro ha inseguito a lungo il giovane e promettente Giorgio Scalvini dell'Atalanta e non è escluso che il suo nome non possa tornare d'attualità in futuro. Il giovane enfant prodige - appena 21 anni - prodotto del settore giovanile scaligero è stato fortemente corteggiato dal Napoli per rimpiazzare la falla lasciata aperta dall'addio – annunciato – del possente difensore sudcoreano.

APPROFONDIMENTI Fabio Cannavaro: «Quanta confusione» Napoli-Atalanta, probabili formazioni: Osimhen titolare Kvaratskhelia infortunato, contrattura alla coscia sinistra

Il suo approdo all'ombra del Vesuvio però non si è mai concretizzato complice una richiesta considerata eccessiva da De Laurentiis che ha preferito virare sul mercato estero per ingaggiare un difensore centrale, puntando sul brasiliano Natan.

Sabato prossimo, nel lunch match di Fuorigrotta, Scalvini si presenterà al Maradona da avversario per provare ad arginare l'attacco dei campioni d'Italia. Per il difensore della Dea e della Nazionale non è la prima volta al Maradona. L'anno scorso fu spettatore non pagante suo malgrado dello show dei futuri campioni d'Italia che si imposero con un perentorio 2-0 con eurogol di Kvaratskhelia che chiuse i conti e si portò a spasso l'intera difesa dell'Atalanta. Scalvini compreso. Sabato Kvara potrebbe non esserci, ma ci sarà sicuramente Osimhen. Scalvini è avvisato...