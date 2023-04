Andrea Roncato al Teatro Giuffrè di Battipaglia: verso il sold out

Ultimi giorni per aggiudicarsi uno degli ultimi biglietti rimasti in prevendita per assistere al nuovo spettacolo teatrale di Samarcanda, storica compagnia di Battipaglia fondata e diretta a da Francesco D’Andrea.

Presso il Teatro Sociale «Aldo Giuffrè» di Battipaglia con inizio alle ore 18:30 andrà in scena il debutto assoluto della commedia brillante di Corrado Vallerotti «Buon anno, porco mondo», che annovera fra gli interpreti la presenza eccezionale del noto attore Andrea Roncato.

La regia dello spettacolo è di Enzo Fauci, anch’egli in scena insieme a Donato Ciociola, Nino Chillemi, Andromeda Di Filippo, Emilia Fauci, Amalia Gloriante, Marianna Pesce e Fabiola Marono. Molto entusiasta di questo progetto teatrale è Andrea Roncato, che, in una delle tante interviste rilasciate in questi giorni ha manifestato la sua soddisfazione per aver accettato la proposta di partecipazione pervenuta da Samarcanda. «Io amo questo lavoro – ha dichiarato Andrea Roncato – e di conseguenza amo chi vedo che ama questo lavoro. Una compagnia amatoriale fa un mucchio di sforzi per riuscire a mettere su delle commedie e la fa proprio per amore. Sono molto contento e onorato di essere in scena con questa compagnia, con i cui attori, anche se amatoriali, condivido una cosa importante e cioè che questo lavoro, quest’attività, ce l’abbiamo nel cuore. Quindi io ringrazio Samarcanda Teatro di avermi chiamato e di avermi fatto provare queste sensazioni – ha concluso l’attore – che fanno sempre bene, anche se sono più di quarant’anni che faccio questo lavoro.»

Le prevendite a Battipaglia sono la Libreria Mondadori in Via Mazzini 31, Tel. 0828/307766 e Arte Caffè Culturale in Via Italia 37, Tel. 0828/210810. Posto unico € 15,00. Partner sono: Terra Orti, Hotel Palace, Ristorante Vitale, Libreria Mondadori Battipaglia, Pizzart, Cims Mobili. Ulteriori informazioni ai numeri 340 570 2204, 328 756 2598.