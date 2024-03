Sergio Conceiçao accusato in Spagna: aggressione a un arbitro in un torneo giovanile del figlio

Sergio Conceiçao è finito nel mirino della giutizia spagnola dopo l'accusa di aggressione nei confronti di un arbitro a un torneo giovanile in cui giocava il figlio. Secondo le prime ricorstruzioni, l'allenatore del Porto avrebbe aggredito il direttore di gara al termine di una gara che vedeva impegnati proprio i Dragoes e il Siviglia. L'ex calciatore della Lazio, del Parma e dell'Inter, sarebbe entrato in campo dopo il fischio fine e avrebbe colpito l'arbitro con uno schiaffo al volto.

La prima versione

A fornire questa versione dei fatti è stato il sindaco di Cartaya, Manuel Barroso, che ha parlato in diretta a Radio Antena Huelva: «Dopo il fischio finale mi ha chiamato un dipendente. Mi ha detto che alcune persone erano appena entrate in campo per aggredire l'arbitro. Sono corso a difenderlo. Prima di entrare nel tunnel, uno degli aggressori lo ha schiaffeggiato. Io stavo in mezzo dicendo che non potevano entrare sul terreno di gioco. Con arroganza mi hanno detto che non sapevo con chi stessi parlando. Dopo che mi sono presentato come il sindaco, hanno iniziato a insultarmi. Mi hanno spinto, mi hanno preso per il collo e io ho cercato di resistere spingendoli finché non sono arrivate le autorità, la Guardia Civil. Poco dopo mi sono informato e ho scoperto che era l'allenatore del Porto Sergio Conceiçao».

L'accaduto secondo Conceiçao

La versione, però, discorda con quella raccontata da Conceiçao che afferma di aver cercato solo di difendere il figlio Moses, entrato in campo per unirsi al fratello José impegnato in campo. A quel punto, il sindaco locale avrebbe dato una spinta al primo dei due figli Conceiçao, con Sergio che sarebbe entrato in campo per sedare gli animi. I suoi legali hanno già comunicato che prenderanno provvedimenti con una doppia querela verso Manuel Barroso.

La prima è per aggressione, mentre la seconda per diffamazione viste le dichiarazioni effettuate nei giorni scorsi.