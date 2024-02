Napoli-Verona, Demme fuori squadra: Starace lo "ricorda" sui social

Tutto pronto per Napoli-Verona, match che segna il ritorno al Maradona degli azzurri di Walter Mazzarri. La squadra non avrà a disposizione da oggi Diego Demme: il centrocampista italo-tedesco è stato escluso dalla lista dei calciatori disponibili per la Serie A e per la Champions League dopo la mancata cessione arrivata nell'ultima finestra di mercato invernale.

Il futuro di Demme sembra ormai scontato: a fine stagione scadrà il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis e saluterà dopo quattro anni di Serie A in azzurro. Probabile il suo ritorno in Germania con diversi club tedeschi interessati a lui negli ultimi anni.