Roma-Napoli, Mazzarri può sorridere: riecco Anguissa e Zielinski

Dopo la grande disfatta di Coppa Italia e la sconfitta contro il Frosinone per 0-4, il Napoli di Walter Mazzarri si ritrova a Castel Volturno per preparare la trasferta di campionato del prossimo sabato, all'Olimpico contro la Roma.

Nonostante il momento complicato, l'allenatore toscano può trovare due motivi per sorridere: come confermato dal club attraverso il sito ufficiale, Anguissa e Zielinski hanno lavorato in gruppo insieme con i compagni e saranno a disposizione per la Roma. Due gli azzurri assenti: Olivera ha fatto allenamento personalizzato in palestra. Solo terapie per Elmas.