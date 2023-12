Roma-Napoli, probabili formzioni: Mazzarri perde Lindstrom

Giornata di lavoro a Castel Volturno. Il Napoli di Walter Mazzarri questa mattina si sono allenati prima di partire verso Roma: domani sera all'Olimpico la sfida contro i giallorossi di José Mourinho che non vedrà tra i protagonisti Jesper Lindstrom con ogni probabilità. Secondo quanto confermato dal club attraverso i canali ufficiali, infatti, il calciatore danese non si è allenato con i compagni oggi.

Il problema alla base della sua assenza in allenamento è una lombalgia, che ha colpito il calciatore nelle ultime ore. Da capire se rientrerà tra i convocabili di Mazzarri per domani. Mathias Olivera ha fatto palestra e piscina. Anche il terzo portiere Contini non si è allenato a causa di una leggera sindrome influenzale. Terapie per Elijf Elmas, sempre più lontano dall'azzurro.