Zielinski è l’unico dubbio: non è ancora al top. E domani sera servono guerrieri. Pronto Cajuste. Non può permettersi, Mazzarri, di non rischiare Anguissa nella notte dell’Olimpico: con la Roma tornano i titolarissimi. Simeone come Raspadori, per il momento, sono riserve.

Ed è meglio che se ne facciano una ragione: il rientro di Mario Rui riporta Natan in panchina. Perché al centro della difesa giocheranno Juan Jesus e Rrhamani. La ferita aperta dal dopo gara con il Frosinone è lì che brucia ancora, più dell’eliminazione dagli ottavi di Coppa Italia.

APPROFONDIMENTI Champions League, una poltrona per cinque: Roma-Napoli è già decisiva Napoli, idea Hojbjerg per la mediana a gennaio Lindstrom, Cajuste e Natan: i bocciati del mercato estivo del Napoli

È il segnale di allarme che risuona ancora forte, nonostante Mazzarri da un mese stia provando - tra alti e bassi - a risolvere questa crisi. E in tre punti con il Cagliari avevano lasciato belle sensazioni.