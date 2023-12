Napoli, idea Hojbjerg per la mediana a gennaio

Il Napoli guarda ancora in Premier League alla ricerca di un nuovo centrocampista. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome spuntato fuori nelle ultime ore è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, danese classe 1995 che gioca con la maglia del Tottenham, in scadenza di contratto nel 2025. Visto il poco utilizzo da parte degli Spurs, ci sarebbe l'ok del club inglese per l'eventuale cessione già a gennaio, con gli azzurri che ne hanno bisogno per rinforzare la mediana a disposizione di Mazzarri.

Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, perderà a gennaio Zambo Anguissa - destinato a giocare con il Camerun la Coppa d'Africa in calendario insieme con Osimhen - e potrebbe salutare anche Gianluca Gaetano e Diego Demme: il primo in prestito alla ricerca di continuità, il secondo a titolo definitivo. Da qui l'idea di puntare su un rinforzo come Hojbjerg: ex Schalke 04 e Bayern Monaco, il danese piace anche alla Juventus, in questa stagione ha messo insieme 17 presenze, quasi tutte da subentrato.