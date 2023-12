Napoli-Frosinone in otto meme: «Lei ieri ci ha fatto prendere quattro pappine, sia gentile»

Ok, forse mai come questa volta c’è davvero poco da ridere e il giorno dopo fa sempre più male. Ma non ci sono solo brutte notizie dopo i quattro gol incassati dal Napoli contro il Frosinone (pensavate che dopo la brutta figura dello scorso anno contro la Cremonese non si potesse fare peggio? Già, anche noi...): da oggi possiamo leggere e riprendere i vostri meme anche su Threads! Questo nuovo simpaticissimo social già finito fuori controllo, su cui potete sfogare le vostre frustrazioni post partita con ancora meno vincoli. Iniziamo!

IL TURNOVER O’ VÈRO

Se ieri mattina avete ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto, e dall’altra parte del telefono avete sentito una voce profonda con accento toscano, tranquillizzatevi: era solo Walter Mazzarri che voleva includervi nel profondissimo turnover per il match contro il Frosinone.

Ampio turnover questa sera contro il Frosinone, Mister Mazzarri punta tutto su Starace in avanti.#NapoliFrosinone pic.twitter.com/MQNJCRAlL0 — La Musa Azzurra (@lamusaazzurra) December 19, 2023

DAI MEANDRI DELLA PANCHINA...

Da Zanoli a Gaetano, fino a Lindstrom e DEMME. Proprio così: il mister li ha ripescati dalla panchina tutti, ma proprio tutti. Dallo spogliatoio azzurro ci arrivano voci secondo cui il danese avrebbe chiesto più volte a Mazzarri se fosse davvero lui quel numero 29 inserito nell’undici titolare, mentre il tedesco si sarebbe addirittura dimenticato la posizione del suo armadietto al Maradona.

QUATTRO PAPPINE

Questo invece non ha bisogno di introduzioni o spiegazioni.

Se invece non avete mai visto “L’allenatore nel pallone”, beh, ci dispiace davvero tanto per voi.

Uolter Mazzarri domattina a Castel Volturno #NapoliFrosinone pic.twitter.com/0jMa1opgzI — ɢɪᴀɴɴɪ ꜰʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ʙʟᴏᴄᴋ 🎄 (@giannin86) December 19, 2023

LE MAUVAIS OEIL

Bilancio fin qui della seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli: due vittorie e quattro sconfitte in sei gare. Senso di appagamento dopo lo scudetto, problemi tra i giocatori, caldaie spente nello spogliatoio dai consiglieri comunali dopo la sparata di Aurelio De Laurentiis... e se ci fosse di mezzo anche il malocchio del Roberto Ferri di Nemours?

SCURDAMMOCE ’O PASSATO

Diciamocelo una volta per tutte: lo scudetto? È stato bello, anzi bellissimo. Un sogno vivissimo dal quale, dopo la brutta figura di ieri, ci siamo definitivamente svegliati tutti. Ma va bene lo stesso: tanto... simmo ’e Napule, paisá.