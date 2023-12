Napoli, l'ex Lozano ricorda Gattuso: «Periodo terribile, piangevo con mia moglie»

Hirving Lozano e il Napoli. Un amore finito con lo scudetto ma passato anche da mille difficoltà. Una di queste fu il rapporto del calciatore messicano con Gennaro Gattuso, arrivato a Napoli dopo Ancelotti.

«Stavo sempre in panchina, fu terribile, piangevo disperato con mia moglie che mi consolava. Non mi conosceva e non sapeva neppure dove giocassi. Non mi ha mai chiesto niente. Quando arrivò, iniziò a cambiare i giocatori e non mi ha mai utilizzato».

Al programma 'Hugo Sánchez Presenta', Lozano ha ricordato: «Ero in panchina e lì mi sono detto 'C’è qualcosa'. Capita di rendersi conto di essere migliore di tanti altri e di chiedersi perché non ti mette dentro. L'anno successivo ha iniziato a parlarmi di più assieme al suo staff, mi ci è voluto tanto lavoro» ha spiegato il messicano.