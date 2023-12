Napoli-Barcellona, dove vederla: la gara d'andata in esclusiva su Amazon Prime

Il Napoli pesca il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri di Walter Mazzarri affronteranno i blaugrana al Maradona all'andata, per poi giocare il ritorno di marzo in Spagna nella gara decisiva per il passaggio del turno.

Come riportato dal portalre Calcio & Finanza, tutte e tre le squadre italiane saranno protagoniste nei mercoledì di Champions su Amazon Prime. Si parte mercoledì 14 febbraio con Lazio-Bayern Monaco per poi proseguire mercoledì 21 febbraio con Napoli-Barcellona. L’Inter di Inzaghi, invece, scenderà in campo in diretta esclusiva su Prime Video per la gara di ritorno contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid, in programma mercoledì 13 marzo. Ancora da decidere, invece, quale sarà la gara da trasmettere nell'ultimo mercoledì disponibile (6 marzo) tra Real Madrid-Lipisa e Manchester City-Copenhagen.