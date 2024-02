Il Napoli è partito oggi pomeriggio con un charter da Capodichino alla volta di Cagliari. Sul volo c'era Victor Osimhen che ha smaltito i postumi del leggero stato influenzale e domani guiderà l'attacco azzurro.

A bordo c'era pure Giovanni Di Lorenzo nonostante la squalifica gli impedisca di scendere in campo domani pomeriggio all'Unipol Domus Arena contro la formazione sarda, penultima in classifica. Il capitano ha chiesto di poter far parte della spedizione azzurra per essere comunque al fianco della squadra e dei compagni. Un bel gesto che testimonia un nuovo clima che si respira nello spogliatoio.

APPROFONDIMENTI Spalletti: «Ho vietato la Playstation ai calciatori» Cagliari-Napoli nel segno di Gigi Riva e Totonno Juliano Napoli, senti Zola

E chissà che il merito non sia anche di Francesco Calzona. Il nuovo nocchiero azzurro torna in Sardegna dove farà il suo esordio in campionato da primo allenatore alla guida dei campioni d'Italia e dove è stato “secondo” di Eusebio di Francesco nella stagione 2020-21. Il tecnico proverà a brindare nel migliore dei modi la sua prima in A. Il Napoli si schiererà con il solito canovaccio (4-3-3), ma con alcune pedine diverse da quelle viste mercoledì scorso con il Barcellona in Champions.

Alcune scelte sono obbligate: come quella di Mazzocchi al posti dello squalificato Di Lorenzo in difesa. Altre sono di natura tecnica anche in vista di un mini turnover che vedrà i campioni d'Italia in campo per tre volte nei prossimi sette giorni. Il tecnico cambia anche l'altra fascia in difesa con Mario Rui favorito su Olivera. A centrocampo, invece, Anguissa e Lobotka sono sicuri di una maglia e potrebbero ritrovare il loro compagno di mille battaglie – Zielinski – nel ruolo di mezzo sinistro. Il polacco è favorito su Traorè (che in tal caso subentrerebbe a partita in corso) e Cajuste.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, Calzona schiera il meglio del suo potenziale offensivo con Politano (che ha smaltito l'affaticamento muscolare), Osimhen e Kvaratskhelia. È rimasto a Napoli, Ngonge. L'attaccante belga anche stamattina ha svolto un allenamento differenziato e non è partito neppure per la trasferta in terra sarda. Si proverà a recuperarlo per Reggio Emilia.