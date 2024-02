Cessato allarme per Matteo Politano: il calciatore è uscito solo per precauzione ieri sera nel secondo tempo della gara con il Barcellona, ma non accusa problemi fisici particolari. Dunque, sarà disponibile per Cagliari.

Ciccio Calzona, che in Sardegna è stato per alcuni mesi il vice di Di Francesco, prepara una serie di cambi. Alcuni anche clamorosi. Il tecnico di Vibo Valentia, vuole valutare in queste ore lo stato fisico dei suoi, anche perché ci saranno tre gare in sette giorni e Calzona vuole far ruotare quasi tutti i suoi uomini. Stamane, nella seduta post-Champions, particolarmente apprezzati gli impegni di Lindstrom e Mazzocchi, candidati a una maglia da titolare.