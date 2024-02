Napoli, la squadra in ritiro a Pozzuoli: Mazzarri verso la conferma del 3-4-3

Mazzarri non pensa di dover già girare pagina. Dunque, un po' a sorpresa, potrebbe confermare la difesa a tre contro l'Hellas Verona. In ogni caso, la squadra ha ritrovato anche Natan e sicuramente potrà contare anche su Traore, che sembra pronto per l'esordio al Maradona sia pure solo nella battute finali.

Al termine dell'allenamento del pomeriggio, gli azzurri sono saliti sul bus e sono andati a Pozzuoli, nel solito hotel con vista sul golfo, per trascorrere la vigilia.

Il ritiro non è una abitudine pre-partita, ma quando si gioca alle 15 il Napoli lo ha sempre fatto. In ogni caso, non ci sarà Zielinski che non si è allenato e non è stato neppure convocato.