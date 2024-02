Napoli-Verona 2-1, la prima volta di Ngonge: «Sono entrato per lasciare il segno»

«Una emozione difficile da descrivere adesso, è incredibile segnare il mio primo gol al Napoli proprio al Maradona». Cyril Ngonge ci mette la firma, il belga neo azzurro segna la sua prima rete da calciatore del Napoli in una gara che sembrava stregata, contro la squadra per cui giocava fino a poche settimane fa.

«Non pensavo di risolverla da solo, si doveva vincere tutti insieme. Avevamo giocato bene ma ci mancava questo gol, ci mancava essere pericolosi negli ultimi metri» ha spiegato a Dazn dopo il fischio finale.

«Sono entrato per cambiare la partita e ci siamo riusciti tutti insieme» ha continuato Ngonge «Era dura contro un bel Verona. Non è stata la partita più bella dell'anno ma arrivano tre punti pesanti per noi. Io provo ad aggiungere qualcosa in questo gruppo, sono calciatori fantastici, mi hanno accolto molto bene, proverò solo a dare tutto quello che ho».