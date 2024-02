Napoli, Zielinski out: «Ma ci darà ancora tanto in campionato»

Piotr Zielinski e Leander Dendoncker fuori dalla lista Champions del Napoli. A chiarire la scelta ci ha pensato anche Mauro Meluso prima del match contro il Verona: «Si è parlato con loro e si è spiegato con quali logiche siamo arrivati a queste decisioni. Sono logiche calcistiche. I calciatori capiscono che ci sono esigenze e paletti che ci impongono delle scelte. Con Zielinski c'è stato un confronto franco: è un professionista serio e un ragazzo d'oro. Ha dato molto al Napoli e continuerà a dare ancora molto, anche solo in campionato».

Il direttore sportivo ha poi continuato: «Siamo contenti di averl preso Ngonge. È una freccia in più nell'arco di Mazzarri. È un giocatore di prospettiva che ha già fatto molto bene in Serie A» ha spiegato a Dazn nel pre partita «In difesa abbiamo piena fiducia in Ostigard. È evidente che una società si guarda intorno e prova a fare delle valutazioni, poi decide se procedere o no».