Quindicimila biglietti venduti. In totale, quindi, saranno circa 40mila per il ritorno del Napoli al Maradona contro il Verona.

Si gioca di domenica pomeriggio ed è un orario che piace alle famiglie.

In ogni caso, una risposta non di poco conto al momento della squadra che ha bisogno del sostegno del pubblico napoletano.

APPROFONDIMENTI Calciomercato Napoli, il bilancio azzurro: De Laurentiis ha investito otto milioni Quanta abbondanza per Mazzarri: l'unico dubbio è in difesa Fiocco rosa per Mazzocchi: il terzino aspetta una bambina

Intanto sono stati messi in vendita anche i biglietti per la gara di Champions con il Barcellona, con la solita prelazione per gli abbonati che in questa stagione sono circa 24 mila.