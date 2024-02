Sembra davvero la quiete dopo la tempeste. Walter Mazzarri si gode l'incredibile abbondanza della rosa, dopo l'emergenza delle scorse settimane che ha costretto il tecnico all'abiura della difesa a 4 e il ritorno a quella a 3.

Oggi Anguissa e Natan hanno svolto allenamento con il resto della squadra, quindi tra gli indisponibili restano solo Olivera e Meret. Dunque, cosa farà Mazzarri contro l'Hellas? Partiamo dalle certezze, ovvero il tridente. Perché da qui non si scappa.

Kvara, Simeone e Politano andranno all'assalto della difesa scaligera. Il vero dubbio è sullo schieramento difensivo, ma l'impressione è che Mazzarri continui ancora con la difesa a 3 anche perché le risposte sul campo sono state assai interessanti.

Dunque, 3-4-3? Sì, potrebbe essere questa la formula iniziale per conquistare i tre punti domenica pomeriggio. Poi, strada facendo, ci sono un po' di soluzioni alternative. Che serviranno a trovare un punto di equilibrio anche tra vecchi e nuovi. Di sicuro, nessuno degli acquisti dell'estate e di gennaio sarà titolare con il Verona. Il segnale che qualcosa non è andato come doveva andare.