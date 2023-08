Napoli: Anguissa resta in forte dubbio, le scelte di Garcia per l'esordio a Frosinone

Il conto alla rovescia è entrato nel vivo. E non c'è ferragosto o ferie d'agosto che tengano. I campioni d'Italia del Napoli sono pronti all'esordio in campionato e Garcia proverà a mettere in campo il meglio del potenziale a sua disposizione per brindare alla sua prima sulla panchina azzurra con un successo. Sabato pomeriggio, il Napoli sarà di scena al Benito Stirpe contro la neo promossa Frosinone. Il tecnico transalpino sembra orientato a schierare il tridente ereditato da Spalletti con qualche variazione sul tema.

Un po' per scelta, un po' per necessità, un po' per il mercato ancora aperto sarà un Napoli leggermente diverso rispetto al passato. In difesa, davanti a Meret agirà la difesa a quattro composta da capitan Di Lorenzo e Olivera sulle fasce con Rrahmani e Juan Jesus al centro. In mediana, invece, i dubbi sono legati alle condizioni di Anguissa. Il centrocampista camerunense è reduce da un fastidioso infortunio al soleo della gamba destra (distrazione di primo grado) rimediato in ritiro e sta provando ad accelerare i tempi. Zambo oggi ha svolto un lavoro differenziato sia in palestra, sia in campo. Nonostante filtri un certo ottimismo e con ancora tre sedute di lavoro prima del match allo Stirpe, è difficile immaginare che Anguissa possa essere “rischiato” in terra laziale considerando che solitamente i tempi di recupero per uno stop del genere (il soleo è il muscolo dello “scatto") richiedono una ventina di giorni. Staremo a vedere. In cabina di regia ci sarà come sempre Lobotka. Uno dei due dioscuri dello slovacco potrebbe essere Elmas (occhio anche al nuovo acquisto Cajuste) con Zielinski tornato prepotentemente in auge dopo aver sposato la causa azzurra rifiutando i petrodollari degli Emirati Arabi.

In attacco sarà tridente con Politano e Kvaratskhelia sulle fasce ed il bomber Osimhen al centro.