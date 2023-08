Anguissa, infortunio e allarme: risentimento muscolare alla gamba destra

Piove sul bagnato in casa Napoli, dopo Kvara, Osimhen e Mario Rui si è fermato anche Anguissa. Infatti, si legge sul report dell'allenamento odierno, che il centrocampista camerunense non si è allenato per un risentimento muscolare alla gamba destra.

Sul report odierno si legge: «Ottavo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Dopo il pomeriggio di riposo di ieri la la squadra è tornata in campo. Prima fase di attivazione e lavoro tecnico a gruppi, poi lavoro tattico con e senza sagome. Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Anguissa non ha svolto allenamento per un risentimento muscolare alla gamba destra. Kvaratskhelia, Saco e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Olivera. Piscina infine per Mario Rui, Zedadka e Gaetano».