Finisce male per il Napoli la trasferta al Santiago Bernabeu. La vittoria per 4-2 del Real è un pò troppo penalizzante per la squadra di Mazzarri che tiene bene nel confronto con i blancos e crolla soltanto nella fase finale della partita, sia per un grave errore di Meret, sia per un vistoso calo fisico che spianano la strada agli uomini di Ancelotti. Il discorso qualificazione è dunque rinviato all'ultima partita del girone con il Braga che gli azzurri giocheranno il 12 dicembre in casa, quando basterà un pari.