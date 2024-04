Napoli-Roma 2-2, Meret: «Conserviamo la prestazione e guardiamo avanti»

Due gol subiti dopo una prima frazione da spettatore. Alex Meret prova a spiegare il pareggio tra Napoli e Roma. «Perché non abbiamo vinto? Perché non siamo stati attentissimi sul calcio d’angolo del 2-2, avevamo ribaltato il loro rigore con una grande partita, abbiamo concretizzato poco poi ci ha penalizzato la disattenzione sul gol, quest'anno anche quando giochiamo bene non troviamo la vittoria come lo scorso anno» le parole del portiere napoletano al temrine della gara.

«Rimane una prestazione positiva per continuare le ultime partite, ci è mancata continuità e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi. Rabbia, rimpianti o frustrazione? C’è un misto di queste cose, la stagione non è per niente positiva e lo sappiamo» ha spiegato ancora Meret.

«Però dal mio punto di vista di rimpianti ce ne sono pochi: abbiamo buttato partite in cui potevamo fare meglio, ma garantisco che ci siamo sempre impegnati.

Non possiamo cancellare ciò che abbiamo fatto e dobbiamo pensare al futuro».

Il ritiro è servito? «Allo spogliatoio fa piacere stare con le famiglie, ma abbiamo staccato un po’ da ciò che ci è arrivato dalla stagione. Ci hanno fatto piacere i complimenti di De Laurentiis, ha visto la prestazione ma dobbiamo farla in ogni partita. La stagione è diversa da quella scorsa, subivamo molto meno e dobbiamo migliorare quest’aspetto».