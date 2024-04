Una partita speciale da una prospettiva particolare. Sarà la prima volta che Elia Caprile affronta il Napoli, club titolare del suo cartellino. Sabato prossimo, il gioiellino dell'under 21 proverà ad abbassare la saracinesca dall'attacco dei campioni d'Italia allo stadio Castellani. Il giovane e promettente estremo difensore veneto, passato quest'estate in prestito all'Empoli, dopo che il club azzurro lo aveva acquistato dal Bari (praticamente un passaggio in famiglia), ha saputo guadagnarsi i galloni del numero uno in Toscana, scalzando dai pali l'esperto Etrit Berisha. Prima Andreazzoli e poi Nicola hanno confermato il portierino di proprietà del Napoli a difesa della porta del club toscano. E così, dopo un anno in serie cadetta a Bari, con cui ha sfiorato la massima serie nella doppia finale persa con il Cagliari al San Nicola, Caprile sta confermando di essere un predestinato. Cresciuto calcisticamente nel Chievo Verona, l'estremo difensore ha subito bruciato le tappe e nonostante la giovane età vanta già una duplice esperienza nel campionato inglese tra le fila del Leeds United nella formazione Under-23, raccogliendo anche convocazioni in prima squadra agli ordini del Loco, Marcelo Bielsa. Con i Whites vince subito la Championship, approdando in Premier. E l'anno successivo è protagonista del successo con l'U-23 della Premier League 2 Division 2.

Caprile torna in Italia e riparte dalla Pro Patria prima di passare al Bari. Il resto è storia recente. Il portiere è osservato speciale e da più parti si vocifera possa essere il sostituto di Meret già dalla prossima stagione. Sabato al Castellani dunque sarà una sfida a distanza tra i due numeri uno che potrebbero facilmente essere identificati come il presente ed il futuro del Napoli.