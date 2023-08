«Sotto il sole di agosto, le ferie sono per tutti. Il calcio Napoli augura Buon Ferragosto non solo ai tifosi, ma a tutti i napoletani ed a tutti gli italiani. Perché noi ci onoriamo di essere una squadra napoletana ma anche italiana» queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro che ha voluto così mandare un messaggio ai tifosi azzurri in occasione del ferragosto.